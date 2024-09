'Vitória' democrata: como a imprensa dos EUA viu o debate de Kamala e Trump

Estou praticamente certo de que muitos à esquerda vão proclamar a eleição como decidida com base na boa performance de Harris. Isso certamente será um exagero (...). Trump, sem dúvida, teve um revés político no debate desta semana com a vice-presidente e os dois mediadores da ABC. Mas, com base no que aconteceu no passado, seria um erro profundo subestimá-lo.

Análise de Doug Schoen na Fox News

Time

Trump foi 'pego de surpresa', mas corrida continua empatada. A revista também ressaltou o fato de que a disputa, embora ainda incerta, mudou dramaticamente desde julho, quando até mesmo os democratas mais influentes admitiam que Trump parecia estar mais próximo da vitória do que Biden. Agora, porém, a candidatura republicana "está em apuros", e o sinal mais claro disso veio após o término do debate. "Os principais assessores [de Trump] declararam vitória, elogiando sua performance 'magnífica'. Harris imediatamente pediu um novo debate no mês que vem".

Nos nove anos desde que Trump surgiu na cena política, nenhum adversário o incomodou tanto. (...) Trump parecia se debater em busca de uma solução para um adversário que ainda não conseguiu decifrar, enquanto Harris continuava com sua postura metódica de se posicionar ao centro. Seu discurso final pregou unidade, força e prosperidade compartilhada. O de Trump, por outro lado, foi um lamento amargo.

Análise de Brian Bennett, Eric Cortellessa e Philip Elliott na Time

The Washington Post

Performance de Kamala foi 'afiada' e 'consistente' no debate. Segundo o The Washington Post, Kamala atuou como procuradora do início ao fim e, se havia dúvidas sobre sua capacidade de enfrentar este "período brutal" de eleições, "elas foram pelo menos parcialmente respondidas". O jornal ainda citou os momentos em que a vice chamou Trump de "ameaça ao futuro do país", o retratou como "obcecado por si mesmo" e detalhou suas condenações criminais. "Foi uma performance dominante. Não é de se admirar que ele sinta falta de Biden", acrescentou.