Trump defende que emissora perca licença após ser desmentido no debate

"Eles foram desonestos, a mais desonesta organização de imprensa e isso diz muito", afirmou.

Trump repetiu, no debate, teorias conspiratórias que circulam pela Internet, sem qualquer base ou prova.

O candidato, porém, insistiu que "venceu" o debate por uma "ampla margem". Sem citar suas fontes, Trump chegou a dizer que superou Harris por "80 à 20". Trump insistiu que foi seu "melhor debate". Mas não garantiu que faça outro, como pediu Harris.

O candidato republicano ainda comentou o fato de uma das personalidades mais influentes do mundo da música, Taylor Swift, ter apoiado Harris, momentos depois do fim do debate.

"Ela é uma pessoa muito liberal. Ela provavelmente pagará um preço por isso no mercado", disse.

Os democratas apostam na cantora para atrair para as urnas o voto de jovens.