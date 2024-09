Brasil condena ataques e lamenta morte de menino brasileiro no Líbano

Ali e seu pai, Kamal Abdallah, morreram por conta de um ataque aéreo na cidade de Kelya, a 30 quilômetros de Beirute. Kamal não é cidadão brasileiro, e tem nacionalidade paraguaia. Menino nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A família havia se mudado para cuidar de uma fábrica de produtos de limpeza. Segundo o vereador Adnan El Sayed, parente de Ali, Haj Kamal Abdallah e os filhos se mudaram para o Líbano há cerca de um ano.

Irmã presta homenagem ao pai e ao irmão que morreram no Líbano Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe não pôde se despedir do filho e do marido, sepultados ontem (25) no Líbano. "Foi uma tragédia. A mãe do Ali está em choque, não consegue falar", contou Sayed, ressaltando que ela sequer pôde se despedir do filho, que foi sepultado no Líbano, juntamente com o seu marido.

Soubemos que os meninos estavam com medo de ficar em casa e, por isso, foram com o pai à fábrica. E foi justamente esse local a ser atingido por um ataque aéreo. A única coisa que a mãe quer agora é que Mohamed, que sobreviveu, chegue logo ao Brasil

Vereador Adnan El Sayed

O Itamaraty informou que presta assistência aos familiares. O Ministério das Relações Exteriores diz que as questões de documentação e traslado dos corpos serão tratadas por meio da Embaixada do Brasil em Beirute. Em caso de necessidade, recomenda-se entrar em contato com o plantão consular do Itamaraty por meio do número +55 (61) 98260-0610 (WhatsApp).