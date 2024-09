Israel diz que interceptou míssil vindo do Iêmen; sirenes tocam em Tel Aviv

Milhares de cidadãos israelenses "correram" até abrigos depois das sirenes. Nas redes sociais, o exército divulgou um mapa de Israel com diversos pontos onde os cidadãos foram alertados para se deslocarem e se protegerem.

Uma jovem de 17 anos ficou ferida após ser atingida por um carro que parou no acostamento em meio a ocorrência. Ela está consciente e foi levada a um hospital local, informou o The Times of Israel. Outras 17 pessoas ficaram levemente feridas após caírem a caminho de abrigos ou por quadros de ansiedade.

Apesar da ocorrência, as forças israelenses disseram que, até o momento, não há alterações nas diretrizes de defesa.

Premiê israelense rejeita proposta de cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou proposta de cessar-fogo com o Hezbollah e ordenou que as tropas israelenses continuem os ataques no Líbano. O exército israelense continuará o combate no Líbano "com toda a força necessária", afirmou Netanyahu. As declarações de continuidade no conflito foram dadas após os governos dos Estados Unidos e da França pedirem um cessar-fogo de 21 dias por temerem uma escalada de tensões na região.

Israel afirmou que seu Exército vai "continuar os combates conforme planejado". "As notícias sobre um cessar-fogo estão incorretas. Esta é uma proposta dos EUA e da França que nem sequer foi respondida por Netanyahu. As notícias sobre supostas diretrizes de moderação no conflito no norte tampouco correspondem a realidade dos fatos", disse o governo israelense por meio de nota.