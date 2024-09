Bombardeios israelenses matam quase 100 no Líbano em 24 h, diz ministério

Mais de 700 pessoas morreram desde o início dos ataques de Israel contra o Líbano na segunda-feira (23).

Dois adolescentes brasileiros foram mortos em bombardeios no Líbano. O garoto foi identificado como Ali Kamal Abdallah, de 15 anos. Já o pai dele, Kamal Abdallah, não é cidadão brasileiro. As mortes foram confirmadas na quarta-feira (25) pelo Itamaraty ao UOL. A jovem Mirna Raef Nasser, 16, que nasceu em Balneário Camboriu (SC), mas se mudou ainda criança para o Líbano, também morreu. O óbito da adolescente foi noticiada nesta quinta.

População foge para a Síria

O Líbano afirmou nesta quinta-feira (26) que mais de 31 mil pessoas cruzaram seu território para a Síria nos últimos dois dias. A saída dos cidadãos ocorre em meio aos bombardeios israelenses que atingiram o país e que deslocaram dezenas de milhares de pessoas.

Nos últimos dois dias, as autoridades libanesas "registraram a passagem de 16.130 libaneses para o território sírio". Ainda segundo um comunicado da unidade de gestão de desastres do Líbano, outros 15.600 cidadãos sírios também saíram do país em direção à Síria.

O movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, troca disparos transfronteiriços com Israel. As ações ocorrem desde que a guerra em Gaza começou, em 7 de outubro de 2023.