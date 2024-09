Homem e cachorro ficam presos no mar próximos a Furacão Helene, nos EUA

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou um homem e seu cachorro, na costa da Flórida, após o barco onde estavam parar de funcionar enquanto o Furacão Helene se aproximava.

O que aconteceu

Resgate foi feito com helicóptero em alto-mar. As autoridades locais informaram que o barco do homem estava a 40 quilômetros da costa quando parou de funcionar e encher de água. Não foi informado o motivo do homem estar no mar enquanto o Furacão Helene passa pela Flórida.

Vídeo mostra momento de resgate. A gravação, publicada pela Guarda Costeira, mostra um helicóptero lançando uma plataforma para o homem e o cachorro subirem e serem levados à segurança.