Furacão John mata 22 pessoas no México; Acapulco segue debaixo d'água

Pelo menos 22 pessoas morreram, no México, em decorrência da passagem do furacão John, segundo informações divulgadas pelo site de notícias N+, do Grupo Televisa. A cidade costeira de Acapulco segue debaixo d'água.

O que aconteceu

Autoridades confirmaram número de mortos neste sábado (28). São 18 vítimas em Guerrero, estado mais atingido e um dos mais pobres do México, outros três em Oaxaca, e mais um no estado de Michoacán.

Acapulco permanece alagada e com dificuldades. No balneário —conhecido no Brasil devido à série mexicana "Chaves"—, cinco pessoas foram encontradas mortas e outras duas, mãe e filho, seguem desaparecidas após deslizamento de terra.