Papa Francisco encontra brasileiras e questiona: 'Cachaça é água?'

Fique bem claro que cachaça não é água não, viu?! Não é todos os dias quem temos o privilégio de tirar uma dúvida do Papa Francisco! Bruna Biazolli, em seu perfil no Instagram

Papa Francisco esteve em Luxemburgo para Encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático. Na sequência, ele chegou a Bélgica, onde deve concluir a sua passagem no domingo (29), com uma missa no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. São esperados mais de 35 mil fiéis no local.