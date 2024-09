Exército israelense pede que tropas 'estejam prontas' para entrar no Líbano

Para conseguir isso, estamos preparando o processo de uma manobra, o que significa que suas botas militares entrarão em território inimigo, entrarão em aldeias que o Hezbollah preparou como grandes postos militares avançados, com infraestrutura subterrânea, pontos de parada e plataformas de lançamento em nosso território para realizar ataques contra civis israelenses

Herzi Halevi, chefe do Exército israelense

Estratégia de Israel é demonstrar força militar para mudar a posição declarada do Hezbollah. Grupo diz que continuará atacando Israel enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza. Outro objetivo do governo israelense é retomar o controle do norte do país, de onde milhares de israelenses fugiram desde que o grupo passou a disparar mísseis contra o país, em 8 de outubro.

Israel convocou reservistas para reforçar defesa após mísseis do Hezbollah

Duas brigadas de reserva vão atuar em missões operacionais no norte israelense. O Exército de Israel está envolvido em confrontos transfronteiriços com o movimento libanês Hezbollah.

Convocação foi feita após o Hezbollah realizar a uma base militar e a assentamentos de colonos no norte de Israel, nesta quarta-feira (25). "Isto permitirá a continuação do combate contra a organização terrorista Hezbollah, a defesa do Estado de Israel e criará as condições para permitir que os residentes do norte de Israel regressem às suas casas", diz comunicado divulgado pelas Forças de Defesa israelenses.

Militantes do Hezbollah disseram ter atacado a sede da agência de espionagem israelense Mossad. Em comunicado, os militares israelenses afirmaram que um único míssil foi interceptado por sistemas de defesa aérea após ser detectado vindo do Líbano. O porta-voz militar israelense, Nadav Shoshani, afirmou que não podia confirmar qual era o alvo do Hezbollah quando disparou o míssil de um vilarejo no Líbano. "O resultado foi um míssil pesado, indo em direção a Tel Aviv, em direção a áreas civis em Tel Aviv. A sede da Mossad não fica nessa área", disse ele.