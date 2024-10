Walz X Vance: como será o debate entre candidatos a vice-presidente dos EUA

O primeiro e único debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, o democrata Tim Walz e o republicano J. D. Vance, vai acontecer nesta terça-feira (1º), às 22h no horário de Brasília. Saiba mais sobre o confronto.

Confronto terá regras mais brandas que debate presidencial

Organizado pela CBS, evento será transmitido no Brasil pela CNN e GloboNews. A CNN Brasil exibirá o evento ao vivo no canal fechado e gratuitamente em seu perfil do YouTube, a partir das 21h45. A GloboNews, por sua vez, iniciará a transmissão às 22h, exclusivamente no canal pago. O debate poderá ser assistido em inglês nos canais de YouTube da CBS e ABC News.

Debate acontecerá em Nova York, em estúdio da CBS. Diferentemente do último confronto direto entre Donald Trump e Kamala Harris, que ocorreu no "estado roxo" da Pensilvânia, o debate entre Walz e Vance será realizado em um estado tradicionalmente democrata, onde Biden venceu por mais de 20 pontos percentuais na última eleição. Nenhum tópico de debate ou questionamento foi compartilhado com qualquer equipe, segundo a CBS.