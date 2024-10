Vídeos mostram momento em que mísseis do Irã atingem Israel; veja

Vídeos mostram o momento em que mísseis do Irã foram lançados contra Israel nesta terça-feira (1º).

O que aconteceu

Cerca de 200 mísseis foram lançados, diz Exército de Israel. Fontes israelenses confirmaram que uma parte caiu sobre cidades, enquanto muitos teriam sido interceptados. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém.

Sirenes tocam por volta das 20h (horário local) em Tel Aviv. "Continue a agir com responsabilidade e mantenha a calma, como tem feito até agora, e certifique-se de seguir as orientações. Somos fortes e podemos lidar com esse evento também", alerta o comunicado de Israel.