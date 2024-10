Líder supremo do Irã culpa presença dos EUA por guerras no Oriente Médio

Khamenei também lamentou a morte de líder do Hezbollah. Segundo o aiatolá, a perda de Sayyed Hasan Nasrallah, morto em um bombardeio de Israel no Líbano, tem sido "profundamente sentida". Ele acrescentou que fará mais comentários sobre a situação no Líbano e o "grande mártir" em um futuro próximo.

Ataque contra Israel

Siga UOL Notícias no

Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel na terça-feira (1º). Fontes israelenses confirmaram que uma parte caiu sobre cidades, enquanto muitos teriam sido interceptados. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Ainda ontem, a Guarda Revolucionária do Irã confirmou que o ataque é também uma resposta à morte do líder do Hezbollah.

Antes, sete pessoas haviam sido mortas em um ataque a tiros. Segundo informações da mídia local, homens armados dispararam contra um grupo de israelenses. Outras nove pessoas ficaram feridas e dois suspeitos foram mortos. A polícia israelense diz que o tiroteio em Jaffa, no sul de Tel Aviv, foi um "ataque terrorista".