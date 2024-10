EUA avaliam com Israel possíveis ataques contra petrolíferas no Irã

Ataque às instalações petrolíferas iranianas poderia devastar a economia do país. Segundo o jornal The Times of Israel, retaliação israelense é capaz desencadear uma maior escalada do conflito regional.

O Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel na noite de terça-feira (1º). Esse foi o segundo ataque direto contra Israel depois da ação de mísseis e drones em abril. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que o arquirrival Irã irá pagar pela ação militar.

Desde o último dia 23 de setembro, Israel tem realizado bombardeios massivos contra cidades libaneses. Estima-se que, em pouco mais de uma semana, quase 2.000 pessoas morreram e 1 milhão precisaram abandonar suas casas, segundo agências das Nações Unidas.

Israel alega que os ataques contra o Líbano visam destruir a infraestrutura e as lideranças do Hezbollah. O grupo político e militar libanês tem realizado ataques contra o norte de Israel em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza. O movimento xiita promete manter os ataques enquanto continuar a ocupação de Gaza pelas forças israelenses.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou do Rio de Janeiro nesta quarta com destino a Beirute. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3.000 brasileiros desejam deixar o Líbano. Este é o número de pessoas que procuraram a Embaixada do Brasil em Beirute com pedido de repatriação. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está justamente no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país.

Ataque no Sul do Líbano deixa ao menos 9 mortos