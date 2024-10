Israel tentou matar possível sucessor de líder do Hezbollah, diz agência

O Exército de Israel teria tentado matar Hashem Safieddine, chefe do conselho executivo do Hezbollah, durante um ataque aéreo em Beirute, no Líbano, na quarta-feira (2) à noite (horário local). Safieddine é primo e possível sucessor do líder assassinado do grupo, Hassan Nasrallah. A informação foi divulgada pela agência Axios, de acordo com falas de três autoridades israelenses.

O que aconteceu

Oficial disse que ainda não está claro se Safieddine foi morto no ataque. Segundo o oficial israelense e o jornal The New York Times, o homem estava em um bunker subterrâneo para uma reunião da alta liderança do grupo. Safieddine é um dos principais nomes cotados para suceder Nasrallah, morto por um ataque de Israel na semana passada. Autoridades israelenses disseram anteriormente ao jornal norte-americano que Safieddine era um dos poucos líderes sêniores do grupo que não estava presente no local onde o líder foi morto.

Ataque ocorreu em um subúrbio ao sul da capital Beirute. A área tem diversos complexos usados pelo Hezbollah, conforme a agência. Relatos da imprensa libanesa indicaram que essa ação do exército de Israel foi maior do que o ataque que matou o então líder do grupo.