Dono do Telegram é acusado de agredir filho e não pagar pensão

Pavel Durov, dono do aplicativo Telegram, rival do WhatsApp, foi acusado de agredir o filho mais novo e por não pagar pensão alimentícia. As informações são da Forbes e do The New York Times.

O que aconteceu

Em 2023, Irina Bolgar, mãe de três filhos de Durov, foi até um posto de polícia em Genebra fazer uma denúncia oficial contra as agressões feitas pelo bilionário ao seu filho mais novo. A primeira teria acontecido em 2021, quando a criança tinha 3 anos. Durov teria batido nele com força suficiente para empurrar o menino até o outro lado de uma sala, segundo contou Bolgar em seu depoimento à polícia.

Em outro episódio, ainda em 2021, Durov teria batido e sacudido a criança com tanta violência que ela teve uma concussão. A mãe do menino também alega que, depois desse caso, ele teve problemas para dormir por vários meses.