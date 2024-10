1º voo para repatriar brasileiros no Líbano será realizado neste sábado

Após adiamento por questão de segurança, o primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano será realizado neste sábado (5), segundo informou o Ministério das Relações Exteriores.

O que aconteceu

Os passageiros incluídos no voo estão recebendo as orientações para embarque no aeroporto de Beirute. "O governo brasileiro reitera o alerta para que sigam as orientações de segurança da embaixada em Beirute e das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação para voos da companhia libanesa Middle East Airlines", diz trecho da nota assinada pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e a FAB (Força Aérea Brasileira).

Cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano pediram ajuda para deixar o país diante da escalada de violência na região, informou o governo. No voo que vai repatriar os brasileiros, devem estar a bordo ainda médicos, enfermeiros e psicólogos, além da equipe operacional. Crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais devem ser a prioridade.