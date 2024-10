Pai de 5, quem era barbeiro morto junto a grávida brasileira em Lisboa

Fernando Silva, o principal suspeito, tem 33 anos e também era morador da Penha de França. Ele tinha antecedentes criminais por violência doméstica. Após cometer os assassinatos, ele fugiu em um jipe com seu pai e o irmão. Silva era descrito por vizinhos como uma pessoa reservada e pouco acessível, diferentemente de Carlos Pina, que era muito popular na comunidade.

O casal

Fernanda e Neto deixam uma filha de 3 anos, Maria. Fernanda também é mãe de um menino, João, de 13 anos. Fernanda aparecia pouco nas redes sociais. Em uma de suas publicações no Facebook, feita durante a pandemia, em 2021, há uma imagem e a mensagem: "Nunca pare de abraçar sua família, deixe de brigar por bobagens. Entenda que a vida termina em um instante".

Itamaraty acompanha o caso. Ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que, através do Consulado-Geral do país em Lisboa, "permanece à disposição dos familiares da vítima para prestar a assistência consular cabível". "Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros."