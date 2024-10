Brasileira grávida, marido e barbeiro morrem em ataque a tiros em Lisboa

Os primeiros-socorros teriam sido realizados pelos policiais que atenderam a ocorrência. O Público apurou que os agentes do Inem (Instituto Nacional de Emergência Médica) teriam chegado ao local apenas 40 minutos depois do ataque. Procurado, o instituto afirmou que trabalha "em articulação com as forças de segurança".

O morador também declarou que Carlos era um barbeiro conhecido em todos os bairros próximos. "Não havia ninguém que não gostasse do Pina", acrescentou. Outro morador do local, que não quis ser identificado, contou que o barbeiro era uma "pessoa excelente, educadíssimo e trabalhador": "Todo mundo gostava dele. Era um menino do bairro".

A reportagem tenta contato com o Ministério das Relações Exteriores. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.