Turistas temem a guerra, e Belém vive em silêncio durante conflito em Gaza

Na Praça da Manjedoura, onde está situada a Basílica da Natividade, o silêncio predomina. Ele é interrompido somente pelas badaladas do sino a cada hora ou pelos chamados à oração muçulmana vindos de uma mesquita nas proximidades.

Sem os turistas que costumam visitar o local do nascimento de Jesus, as quilométricas filas de peregrinos na praça já não existem mais. Desde o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, há um ano, esta tem sido a realidade de Belém, na Cisjordânia ocupada, que tem o turismo como principal receita.

Dados atualizados do Escritório Central de Estatísticas Palestino (PCBS, em inglês) apontam que no primeiro semestre de 2024 a Cisjordânia ocupada, território da Palestina, recebeu 464 mil visitantes estrangeiros. O número é inferior em comparação com o mesmo período de 2023, quando a região recebeu 1,9 milhão de pessoas, e de 2022, quando vieram 1,1 milhão de turistas do exterior.