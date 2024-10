Guerra entre Hamas e Israel faz um ano; veja fotos de Gaza antes e depois

Imagem: Maxar Technologies via Reuters

Rastros de destruição

Uma estrada vazia onde, em 7 de outubro de 2023, fumaça e carros danificados foram vistos após um ataque liderado pelo Hamas na Faixa de Gaza, na área de Sderot, sul de Israel.

Imagem: Ammar Awad/Reuters

Três dias após o ataque

Pertences pessoais, incluindo um carrinho de bebê, são vistos em estrada após ataque em massa de homens armados do Hamas da Faixa de Gaza, perto do kibutz Kfar Aza, no sul de Israel.