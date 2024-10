Protestos pró-Palestina em vários países marcam um ano de guerra em Gaza

Em Madri, a manifestação reuniu pessoas com cartazes com lemas como "Boicote a Israel" e "A humanidade morreu em Gaza". O grupo instou o presidente de governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, a romper relações diplomáticas com o país.

Na capital venezuelana, Caracas, centenas de simpatizantes do governo de Nicolás Maduro e membros da comunidade árabe protestaram em frente à sede da ONU. Com uma bandeira de 25 metros da Palestina e aos gritos de "Viva a Palestina livre!" e "Irã, Irã, atinja Tel Aviv", os chavistas entregaram um documento à organização multilateral para pedir o fim do "genocídio" do povo palestino.

Já em Rabat, a capital do Marrocos, pessoas se reuniram para demonstrar seu apoio ao povo palestino e pedir o rompimento das relações com Israel.

"Somos todos palestinos!". A embaixada americana em Jacarta, na Indonésia, também foi alvo de protestos. O grupo fez um apelo ao governo para rejeitar qualquer normalização das relações com Israel.

Na África do Sul, centenas de pessoas se manifestaram no centro da Cidade do Cabo tremulando entoando palavras de ordem como "Israel é um Estado racista".

Em 7 de outubro de 2023, membros do Hamas entraram no sul de Israel, matando quem encontraram pelo caminho. Morreram mais de 1.200 pessoas e 251 foram sequestradas, das quais 97 seguem cativas em Gaza e 37 teriam morrido, segundo o exército israelense.