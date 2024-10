As imagens impressionantes do furacão Milton visto de cima

"Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida", alertou o NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês). O estado da Flórida se prepara para os impactos fatais do furacão.

Milton foi rebaixado à categoria 4, mas segue 'extremamente perigoso'. Um furacão mais fraco, porém, não é necessariamente menos destrutivo: nas últimas 24 horas, o alcance dos ventos do Milton se expandiu de 128 km para 225 km de seu centro, o que significa que os impactos desastrosos serão sentidos em uma área muito maior, possivelmente cobrindo toda a largura da península da Flórida.

É o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC, é provável que o fenômeno "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida". "Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades na segunda (7) em entrevista coletiva dirigida especificamente à região de Tampa.

Região ainda se recupera do furacão Helene. Com chuvas torrenciais e inundações, Helene deixou 200 mortos e um rastro de destruição, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir os EUA desde o furacão Katrina, em 2005. Em Treasure Island, na Flórida, as ruas seguem repletas de lixo e escombros, e os moradores amontoaram nas portas de suas casas tudo o que perderam.

Tapumes em casas, hospitais e lojas

Autoridades pediram para a população deixar região e buscar de locais seguros. Os que decidiram ficar estão protegendo as lojas e moradias com tapumes de madeira e sacos de areia.