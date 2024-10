Furacão Milton: quais são as tempestades mais fortes da história?

Apesar de sua potência, o impacto direto do Patricia em terra foi menor do que inicialmente temido, em parte porque atingiu áreas menos povoadas da costa mexicana. Ainda assim, os ventos e as fortes chuvas causaram destruição significativa, especialmente em vilarejos e áreas rurais. As condições atmosféricas e oceânicas permitiram que o furacão passasse de uma tempestade tropical para um super furacão em menos de 24 h.

3. Furacão Nora

O Furacão Nora se formou em setembro de 1997 no leste do Oceano Pacífico e atingiu o México e o sudoeste dos EUA. No auge de sua força, ele atingiu ventos de 215 km/h, chegando à categoria 4 na escala Saffir-Simpson. A pressão do furacão foi de 875 hPa, com força maior enquanto estava no mar. O Nora passou por um processo de intensificação rápida ao se aproximar da costa, mas começou a enfraquecer antes de atingir o continente.

O impacto de Nora foi significativo, principalmente no noroeste do México, onde causou enchentes, destruição de infraestruturas e grande perdas econômicas. O furacão seguiu em direção ao sudoeste dos EUA, levando chuvas fortes para regiões áridas como o Arizona e o sul da Califórnia. Embora já enfraquecido ao cruzar a fronteira, o Nora ainda provocou inundações em áreas secas, causando danos materiais e afetando colheitas. O furacão é lembrado por ter uma trajetória incomum, adentrando profundamente no interior dos EUA após atingir a costa mexicana.

4. Tufão June

O Tufão June foi um ciclone tropical que se formou no oeste do Oceano Pacífico e atingiu o Japão. No auge de sua intensidade, os ventos do June atingiram 165 km/h e a pressão atmosférica mínima registrada foi de 875 hPa, capaz de causar danos severos, especialmente em áreas costeiras. Após se formar no Pacífico, o June seguiu uma trajetória em direção ao norte.