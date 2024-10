Kamala cresce, mas segue em empate técnico com Trump, diz pesquisa do NYT

A pesquisa indicou que Trump é o candidato preferido para uma série de questões econômicas. Levantamento mostrou que alguns eleitores poderiam ser influenciados por suas afirmações de que os imigrantes ilegais no país são propensos ao crime, alegações que foram amplamente desqualificadas por acadêmicos e institutos.

Os entrevistados classificaram a economia como a principal questão enfrentada pelo país. Cerca de 44% disseram que Trump tem a melhor abordagem para lidar com o "custo de vida", em comparação com 38% que escolheram Kamala. Entre uma série de questões econômicas que o próximo presidente deve abordar, cerca de 70% dos entrevistados disseram que o custo de vida seria a mais importante, com apenas uma pequena parcela escolhendo o mercado de trabalho, impostos ou "me deixar melhor financeiramente".

Trump pareceu ser impulsionado pela preocupação generalizada com a imigração. Cerca de 53% dos eleitores da pesquisa disseram concordar com uma declaração de que "os imigrantes que estão no país ilegalmente são um perigo para a segurança pública", em comparação com 41% que discordaram. Os eleitores estavam mais divididos sobre a questão em uma pesquisa Reuters/Ipsos de maio, quando 45% concordaram e 46% discordaram.

Kamala esteve à frente de Trump em cada uma das seis pesquisas Reuters/Ipsos sobre o confronto entre eles desde que entrou na disputa no final de julho. A última pesquisa mostrou Kamala com dois pontos percentuais de vantagem - 47% a 45% - entre os eleitores que parecem mais propensos a votar em novembro. Cerca de dois terços dos eleitores elegíveis compareceram às urnas na eleição presidencial de 2020, de acordo com uma estimativa do Pew Research Center.

*Com Reuters