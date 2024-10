'Destrutivo': por que categoria é menor dos problemas do Furacão Milton

Milton foi reclassificado para a categoria 3. Os meteorologistas, porém, alertam que o fenômeno pode trazer impactos graves. Sete tornados atingiram a Flórida ontem (9), segundo o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami. Ele tocou o solo na Flórida por volta das 20h30 (no horário local; 21h30, no horário de Brasília).

Dois fatores preocupam os especialistas em relação ao Milton. Eles concentram suas atenções no tamanho crescente e no potencial de grandes ondas de tempestade em áreas povoadas. Esses fatores não são levados em consideração nas classificações da escala de vento de furacão.

"Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida", alertou o NHC. O estado da Flórida se prepara para os impactos fatais do furacão.

É o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC, é provável que o fenômeno "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida". "Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades na segunda (7) em entrevista coletiva dirigida especificamente à região de Tampa.

Região ainda se recupera do furacão Helene. Com chuvas torrenciais e inundações, Helene deixou 200 mortos e um rastro de destruição, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir os EUA desde o furacão Katrina, em 2005. Em Treasure Island, na Flórida, as ruas seguem repletas de lixo e escombros, e os moradores amontoaram nas portas de suas casas tudo o que perderam.

Como um furacão é classificado?

A escala de vento de furacões Saffir-Simpson vai da categoria 1 a 5. Ela é baseada na velocidade máxima sustentada do vento de um furacão. A escala, portanto, não leva em consideração outros perigos potencialmente mortais, como tempestades, inundações por chuva e tornados.