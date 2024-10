Explosão em posto de combustíveis deixa quatro mortos na Chechênia; veja

Pelo menos quatro pessoas morreram durante uma forte explosão em um posto de combustíveis na região da Chechênia, no sul da Rússia, neste sábado (12).

O que aconteceu

Entre as vítimas fatais, estão duas crianças. O incêndio no local foi provocado pela explosão de um tanque de gás em um posto de combustíveis na capital regional Grozny, segundo comunicado feito pelo Ministério de Emergências da Rússia e repercutido pela agência Associated Press.

Agentes de segurança local conseguiram controlar e extinguir o fogo. Uma investigação criminal foi instaurada para determinar as circunstância da explosão, conforme as autoridades regionais.