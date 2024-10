Quarto voo para repatriar brasileiros do Líbano pousa com 211 passageiros

Quinto voo já decolou para buscar nova leva de brasileiros. A decolagem ocorreu às 11h, e o avião fará uma escala em Lisboa antes de seguir rumo a Beirute, no Líbano.

A aeronave também leva a quarta carga de donativos para o país. Foram enviadas 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de medicamentos diversos, arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano (UpL), totalizando 1.340 Kg. Nas cargas anteriores, o governo brasileiro enviou medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação, fornecidos pelo Ministério da Saúde, além de medicamentos e cestas básicas.

Cerca de 3.000 pessoas que moram no Líbano pediram para serem repatriadas devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.