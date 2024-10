Ataque de Israel em vilarejo cristão no Líbano mata ao menos 18 pessoas

O bombardeio também deixou quatro feridos. Pouco antes, o Ministério da Saúde libanês havia falado em nove mortes em um bombardeio israelense no norte, enquanto a agência de notícias oficial do país publicou que uma bomba acertou um "apartamento residencial" na região.

O atual conflito entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 2 mil mortos no Líbano em pouco menos de um mês. O Exército de Israel conseguiu eliminar a maior parte do comando do grupo xiita, incluindo o líder Hassan Nasrallah.

As Forças de Defesa israelenses anunciaram que mataram um comandante do Hezbollah. Em comunicado, Israel afirmou que atacou e eliminou na área de Nabatieh o comandante Muhammad Kamel Naeem, da Unidade de Mísseis Antitanque das Forças Radwan. Segundo o Exército israelense, ele foi responsável pelo planejamento e execução de numerosos ataques terroristas, incluindo ataques com mísseis antitanque contra civis israelenses.

Nas últimas horas, o Hezbollah disparou vários foguetes contra o centro e norte de Israel. Alguns dos foguetes foram interceptados e o restante caiu em áreas abertas. "Nenhum ferimento foi relatado", de acordo com um comunicado divulgado pelo Exército israelense.

O governo do Líbano revelou mais de duas mil pessoas foram mortas em todo território. De acordo com Nasser Yassin, ministro do Meio Ambiente de Beirute, pelo menos 9.535 indivíduos ficaram feridos nas ofensivas realizadas por Israel na nação. Além disso, três hospitais no país, incluindo um nos subúrbios de Beirute, anunciaram que vão fechar as portas em virtude das recentes ofensivas.

*Com Ansa