Carter enganou regime militar para receber denúncias de crimes da ditadura

A carta ainda mostra o prestígio do cardeal brasileiro. "Seu trabalho em nome da dignidade humana me fazem sentir honrados de dividir o campo com você na Universidade Notre Dame", escreveu Carter, que indicou esperar encontrar dom Paulo no ano seguinte.

Manobras

Mas esse encontro prometia ser delicado e ao mesmo tempo explosivo. Uma primeira tentativa foi a de incluir a cidade de São Paulo no itinerário de Carter, o que daria a possibilidade de um encontro com dom Paulo. Mas essa possibilidade foi abandonada. Primeiro por conta distância do aeroporto de Viracopos, que seria usado, e para não provocar de forma excessiva o governo.

O Rio de Janeiro foi escolhido como a possibilidade do encontro. Mas, para impedir a denúncia, o governo e parte da Igreja fizeram questão de montar uma reunião entre Carter, Arns e cinco arcebispos, vários dos quais tinham posições favoráveis ao governo militar. O encontro não seria a ocasião de Arns para revelar a repressão.

Mas a diplomacia americana havia encontrado uma forma de driblar o protocolo do governo brasileiro. Dom Paulo mantinha uma amizade com Cyrus Vance, então secretário de Estado norte-americano, e que o colocou no carro que levaria Carter do Rio ao aeroporto do Galeão. O trajeto de 46 quilômetros foi a ocasião que dom Paulo precisava para fazer suas denúncias.

A conversa entre os dois começou com Carter questionando sobre a censura que a revista de dom Paulo - São Paulo - sofria no Brasil. "É por causa de você, você é a o cardeal de São Paulo?", questionou Carter. Dom Paulo indicou que esperava que essa não fosse a razão. Carter ironizou: "Pode ser que seja por minha amizade contigo".