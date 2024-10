Netanyahu reitera para que forças da ONU 'saiam do caminho' no Líbano

Netanyahu declarou que seu país continuará "atacando sem piedade o Hezbollah" em todas as partes do Líbano, incluindo Beirute, durante uma visita à base. O movimento xiita informou que seus milicianos enfrentam as forças israelenses em "combates violentos" na localidade libanesa de Aita al Shaab, perto da fronteira.

O Hezbollah também reivindicou um bombardeio com foguetes contra uma base naval perto de Haifa, no norte de Israel, um ataque contra um quartel próximo a Netanya, cidade costeira ao norte de Tel Aviv, e o lançamento de uma bateria de projéteis contra Safed. O Exército israelense, por sua vez, disse ter interceptado projéteis provenientes do Líbano no centro do país e também dois drones que se aproximavam vindos da Síria.

Não haverá retirada da Unifil

Os combates no Líbano também atingiram a força de paz da ONU mobilizada no sul do Líbano, a Unifil. O organismo acusou o Exército israelense de fazer disparos "repetidos" e "deliberados" contra suas instalações e denunciou "violações escandalosas" ao direito internacional, depois que tanques israelenses entraram "à força" em uma de suas posições.

O Exército israelense afirmou que um de seus tanques, "que tentava retirar soldados feridos [...] colidiu com um posto da Unifil". O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, cujo país tem capacetes azuis no Líbano, afirmou nesta segunda-feira que "não haverá retirada da Unifil" e criticou Netanyahu por ter exigido no domingo que a ONU colocasse seus soldados "fora de perigo".

"Os ataques contra as forças de paz violam o direito internacional...(e) podem constituir um crime de guerra", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.