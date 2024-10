Ataque aéreo israelense mata prefeito e mais cinco pessoas no sul do Libano

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Um ataque aéreo israelense a um edifício da Prefeitura de Nabatieh, no sul do Líbano, matou o prefeito, Ahmad Kahil, além de outros quatro funcionários municipais e uma pessoa que estava em um prédio vizinho.