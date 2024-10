Trump recuperou espaço ao adotar populismo absoluto, diz professor

Não é a política que está interessando, é Trump em estado puro. Ausência absoluta do sentido político das coisas. Ele agiu dessa forma e recuperou espaço. Ele está pensando nos indecisos. Na prática, a eleição será decidida por, no máximo, 3% a 4% de pessoas absolutamente indecisas que vão tomar a decisão do voto indo para a urna. É com esses que ele dança, e diz 'eu sou um de vocês'.

Leonardo Trevisan, professor da ESPM

As últimas pesquisas para as eleições presidenciais nos sete estados-pêndulo — Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Arizona, Nevada e Geórgia — publicadas nesta segunda-feira pelo New York Times continuam indicando uma disputa ombro a ombro entre os dois adversários. O mesmo resultado de outro levantamento realizado pelo Washington Post: 47% têm intenção de votar em Kamala e 47%, em Trump.

Quedas em casa são comuns em qualquer idade, diz médico de Lula

O médico pessoal do presidente Lula (PT), Roberto Kalil Filho, disse em entrevista ao UOL News que o acidente sofrido por Lula é comum "em qualquer idade", afastando rumores de que os quase 79 anos do presidente possam ter influenciado no ocorrido.

Essas quedas em casa são muito comuns em qualquer idade. Com a idade, as pessoas podem perder o reflexo ou o equilíbrio, mas não foi o caso. Não dá para fazer uma relação -- pelo o presidente ter uma certa idade, aconteceu isso. O acidente que aconteceu com ele pode acontecer em qualquer idade, da mesma maneira. Se ele não fosse saudável, com a musculatura que ele tem, provavelmente teria fraturado a coluna. Ele tem um físico exemplar. Isso, nesse momento, nesse trauma, ajudou.

Roberto Kalil Filho

Assista à íntegra da entrevista: