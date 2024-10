EUA falam em autodefesa de Israel no Irã; outros países condenam ataques

Depois da onda de ataques de Israel contra o Irã neste sábado (26), alguns países se pronunciaram sobre o ocorrido. Dois soldados iranianos morreram durante a operação, que é uma resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que o país sofreu por parte do regime iraniano, no início de outubro.

O que aconteceu

Estados Unidos disseram que os ataques de Israel são um "exercício de autodefesa". Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, falou que a operação de Israel evitou áreas povoadas e "concentrou apenas em alvos militares", segundo reportagem do Al Jazeera. "Ao contrário do ataque do Irã contra Israel que teve como alvo a cidade mais populosa de Israel", afirmou Savett à jornalistas.