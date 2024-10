Síria diz que foi bombardeada por Israel e que defesa interceptou mísseis

A Síria ainda realiza trabalhos para verificar os danos causados pelo ataque.

Israel ainda não se pronunciou sobre os bombardeios contra o território sírio.

Explosões próximas a Teerã

Explosões foram registradas próximo da capital do Irã, e em outras cidades do país na madrugada entre sexta-feira e sábado (horário local). Os ataques foram conduzidos por Israel como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu do regime iraniano.

Com a operação, Israel hoje está envolvido em três frentes simultâneas: contra o Hamas em Gaza, contra o Hezbollah no Líbano, e no Irã. O Irã e o Iraque fecharam o espaço aéreo de ambos os países após o ataque israelense ao território iraniano. As autoridades locais não forneceram mais detalhes sobre a medida.

Os ataques ainda ocorrem momentos após o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter pousado nos EUA, depois de uma turnê pelo Oriente Médio. Na viagem, ele pediu que Israel evitasse uma resposta que representasse uma escala da crise, às vésperas da eleição presidencial norte-americana que ocorrerá no início de novembro.