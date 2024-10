Pesquisas não dão resposta única sobre vencedor entre Kamala e Trump

A pesquisa foi realizada com 1422 eleitores entre 19 e 22 de outubro, e possui margem de erro de 3,2%.

The New York Times/Siena College

Candidatos aparecem empatados, com 48%. Ela aparecia com uma vantagem de três pontos percentuais na última pesquisa, publicada no início de outubro.

15% dos eleitores ainda não se decidiu. Dentro desse grupo, a pesquisa relata que Kamala lidera: 42% preferem a democrata, contra 32% que considera Trump uma melhor opção.

A pesquisa foi realizada com 2.516 entrevistados entre 20 e 23 de outubro, e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Este é o último tracking publicado pelo The New York Times para a eleição de 5 de novembro.

Big Village

Kamala está à frente de Trump por 6,6 pontos percentuais. Na pesquisa, Harris apareceu com 51,6% das intenções de votos, contra 45% do candidato republicano. O resultado é o com maior diferença entre todas as pesquisas americanas.