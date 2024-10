Empresário deixa fortuna de R$ 673 milhões para cão, mordomo e caridade

Konar Subbiah, que foi mordomo e confidente do industrial ao longo de três décadas, é outro membro da equipe de Tata listado em testamento. Os irmãos do empresário, que em tese seriam os maiores beneficiários da fortuna deixada por ele, até foram citados, mas terão direito a uma pequena fatia da fortuna construída por Ratan.

Principal beneficiária do empresário, no entanto, é a Ratan Tata Foundation, fundação filantrópica criada por ele em 2022. A organização sem fins lucrtivos, que tem a missão de financiar projetos de caridade, receberá a maior parte da fortuna de Tata, o que inclui participações em empresas do Tata Group, que até então pertenciam ao empresário.

Partilha de bens determinada por Tata é uma demonstração de "gratidão", afirma um amigo próximo do empresário. Ao The Times, o amigo, que não teve a identidade revelada, destacou que "esse testamento não é uma declaração de riqueza, mas um gesto de gratidão pela alegria e pelo cuidado" que ele recebeu de seus animais e dos dois assessores mais próximos, no caso o cozinheiro e o mordomo.

Quem foi o empresário

Ratan Tata, um dos líderes empresariais mais influentes da Índia, foi cremado após um funeral de Estado na capital financeira do país no dia 10 de outubro. O veterano industrial, ex-presidente de um conglomerado de US$ 100 bilhões, o Tata Group, morreu em um hospital de Mumbai no dia 8, aos 86 anos.

Diversas autoridades da Índia, inclusive o primeiro-ministro Narendra Modi, lamentaram a morte do empresário e destacaram sua trajetória de sucesso.