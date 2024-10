China busca estimular nascimentos e ajudar famílias em luta contra redução da população

O Conselho de Estado solicitou esforços para construir "uma nova cultura de casamento e maternidade", disseminando o respeito pela maternidade, casamentos na idade certa e a responsabilidade compartilhada dos pais pelos cuidados com os filhos.

As medidas oferecidas são um melhor seguro maternidade, licença maternidade, subsídios e recursos médicos para crianças, com o gabinete pedindo aos governos locais que façam um orçamento para creches e cobrem impostos e taxas preferenciais para esses serviços.

"Apoiar o parto nesse estágio é de grande importância", disse Yang Chang, analista-chefe de políticas do Zhongtai Securities Research Institute, acrescentando que o anúncio desta segunda-feira servirá como modelo para medidas futuras.

Como o número de mulheres em idade fértil entre 15 e 49 anos provavelmente diminuirá e a disposição de ter filhos não deve aumentar em breve, o apoio estatal é fundamental para ajudar a reverter a tendência de queda nos nascimentos, acrescentou.

A China abandonou sua política do filho único, que durou 35 anos, em 2015, mas tem sofrido para aumentar a taxa de natalidade, principalmente porque, durante esse período, a população rural se deslocou para as cidades em busca de emprego.

A educação é outra área visada, com as autoridades locais sendo solicitadas a aumentar o auxílio financeiro para estudantes de famílias desfavorecidas, com uma menção à "expansão gradual do escopo da educação gratuita".