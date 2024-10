Paraquedista morre após bater contra hélice girando de avião nos EUA

Uma mulher morreu após colidir com a hélice de um avião no estado do Kansas, nos EUA.

O que aconteceu

Amanda Gallagher tinha 37 anos e era fotógrafa profissional. O acidente ocorreu em um campo de viação, Aeródromo de Wichita Cook, durante a tarde no sábado (26) e está sendo investigado.

A mulher estava tirando fotos de paraquedistas. Em determinado momento do trabalho, ela se chocou com uma hélice ligada, segundo o KAKE News.