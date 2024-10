Irã diz que usará 'todas as ferramentas' para responder ao ataque de Israel

O líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, afirmou no domingo (27) que o Irã deve demonstrar seu poder a Israel. Segundo ele, as autoridades iranianas devem determinar a melhor forma para isso, sem ''minimizar ou exagerar'' o ataque israelense.

O vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, condenou o ataque de Israel. Ele prometeu uma retaliação e disse que o exército israelense deve "aguardar uma resposta" proporcional às suas ações, de acordo com a agência de notícias estatal do Irã.

Entenda o caso

Na sexta-feira (25), Israel realizou, durante horas, uma onda de ataques contra o Irã, com explosões registradas próximo a capital Teerã. Os ataques, já oficialmente encerrados, foram conduzidos como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu por parte do regime iraniano, no início de outubro.

O ataque usou dezenas de aeronaves da Força Aérea Israelense, incluindo caças, e foram realizados 1.600 quilômetros de Israel. De acordo com o governo de Netanyahu, todas as aeronaves retornaram com segurança às bases.

Israel alerta que pode voltar a atacar

Ao encerrar os ataques, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, comentou a ação. "Realizamos ataques direcionados e precisos contra alvos militares no Irã - frustrando ameaças imediatas ao Estado de Israel. As Forças de Defesa de Israel cumpriram sua missão", disse ele.