Hezbollah anuncia Naim Qassem como novo líder após a morte de Nasrallah

Qassem foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982. Ele nasceu em Beirute em 1953, em uma família procedente de Kfar Fila, na fronteira com Israel.

Naim era o vice-secretário-geral do movimento político-militar desde 1991, um ano antes de Nasrallah assumir a liderança. O agora líder do Hezbollah era o dirigente com o maior cargo no grupo que continuava aparecendo em público desde que Nasrallah começou a passar a maior parte do tempo escondido, após a guerra do Hezbollah contra Israel em 2006.

Desde a morte de Nasrallah, Qasem fez três discursos exibidos na televisão, utilizando um árabe mais formal que o libanês coloquial de seu antecessor. Em seus discursos televisivos, ele declarou que o grupo extremista apoiava os esforços para alcançar cessar-fogo em meio ao conflito com Israel, que se acirrou no último mês, quando o Exército judeu passou a atacar diretamente os membros do Hezbollah em incursões no território libanês.

*Com informações da AFP