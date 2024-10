Kotscho: 'Maduro me lembra Bolsonaro: no desespero, faz qualquer bobagem'

Nicolás Maduro tem semelhanças com o ex-presidente Jair Bolsonaro e no desespero acaba falando qualquer bobagem, afirmou o comentarista e colunista do UOL Ricardo Kotscho durante participação no UOL News 2ª edição desta quinta-feira (31).

O perfil oficial da Polícia Nacional do regime de Nicolás Maduro publicou uma foto com a bandeira do Brasil e uma silhueta que remete ao presidente Lula com a mensagem: "quem mexe com a Venezuela se dá mal". O ministro Celso Amorim também foi chamado de "mensageiro do imperialismo dos EUA".