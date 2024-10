The Economist anuncia apoio a Kamala Harris na eleição dos EUA

WP perdeu 250 mil assinantes e sofreu renúncias. A perda de clientes representa cerca de 10% da circulação paga do Washington Post de 2,5 milhões de assinantes, que inclui também a versão impressa. Além disso, três dos membros do conselho editorial da publicação renunciaram. Foram eles David Hoffman, Molly Roberts e Mili Mitra. Robert Kagan, editor-chefe do jornal, também renunciou ao cargo.

O sindicato de jornalistas da publicação disse estar "muito preocupado" com essa decisão, "a apenas 11 dias de um pleito de alto risco". "Segundo nossos jornalistas e membros, um editorial de apoio a [Kamala] Harris já havia sido redigido, e o proprietário do 'Post', Jeff Bezos, tomou a decisão de não o publicar", acrescentou a organização em um comunicado publicado na rede social X.

New York Times apoiou candidatura de Kamala Harris. No final de setembro, o jornal publicou um editorial defendendo que o voto em Kamala Harris era o "único possível". "Essa verdade inequívoca e desanimadora — Donald Trump não tem condições de ser presidente — deveria ser suficiente para que qualquer eleitor que se importe com a saúde do nosso país e a estabilidade da nossa democracia negue a ele a reeleição", publicaram.