EUA: Vídeo mostra mulher jogando spray de pimenta em motorista muçulmano

Uma passageira atacou um motorista muçulmano em Nova York, nos EUA, com um spray de pimenta enquanto ele rezava em árabe. O momento foi registrado pela câmera do carro.

O que aconteceu

Vídeo captura momento em que mulher joga spray de pimenta no motorista. O motorista de Uber, de 45 anos, tenta sair do carro, mas Jennifer Guilbeault, 23, o segura e segue jogando o spray de pimenta no rosto dele. Ela está acompanhada de outra mulher no banco de trás.

O ataque ocorreu em julho deste ano, mas ela foi formalmente acusada em 28 de outubro. Guilbeault pode responder por agressão como crime de ódio, informou o promotor Alvin L. Bragg Jr.