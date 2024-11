Eleições nos EUA: Quanto vale a vitória em cada estado?

No sistema de Colégio Eleitoral dos EUA, 538 delegados estão distribuídos entre 50 estados e Washington D.C, distrito federal e capital do país. Um candidato precisa conquistar os votos de, no mínimo, 270 delegados para ser eleito. Entenda como funciona o modelo e leia o número de delegados por estado na lista abaixo.

O que aconteceu

Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito diretamente. Os eleitores escolhem os representantes do colégio eleitoral (delegados) de seus respectivos estados. Na prática, o partido que vence em cada estado ganha um determinado número de "pontos", representados pelos delegados.

Voto não é obrigatório. Diferentemente do Brasil, os norte-americanos podem se abster de votar. Pessoas a partir dos 18 anos estão aptas a participar.