Escócia: cabeça decepada em acidente é confundida com enfeite de Halloween

A confusão se transformou em choque quando, ao manipulá-la, as pessoas percebiam que se tratava de algo real. Vídeos que circulam nas redes sociais, conforme relatado pelo Daily Mail, mostram o momento em que algumas pessoas largam a cabeça em estado de horror, alertando outros pedestres sobre a gravidade da situação.

Em um comunicado à imprensa, a polícia da Escócia confirmou que as imagens do incidente estão "causando sofrimento à família do falecido" e aos que as visualizam sem querer. A inspetora Trisha Clark pediu que o conteúdo não seja compartilhado. Segundo ela, é importante que o público denuncie as imagens para impedir sua propagação e preservar a dignidade da vítima e dos familiares. A polícia informou que já conversou com várias testemunhas e está analisando câmeras de segurança.

Estabelecimentos em Cowgate, incluindo bares e uma escola de dança, foram orientados a encerrar as atividades após o incidente. A escola de dança Bachata Blues comunicou o cancelamento das aulas e eventos da noite. Em nota, lamentaram a interrupção, mas planejam retomar atividades em breve.