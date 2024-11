Eleições nos EUA: quando acontece e que horas é a apuração

Resultados divulgados

Espera-se que o presidente eleito seja projetado na noite ou madrugada da eleição em novembro, no dia 5 para o dia 6, mas a confirmação oficial é feita pelo Colégio Eleitoral apenas em dezembro. Isso ocorre porque os eleitores do Colégio Eleitoral, que representam cada estado, se reúnem em suas capitais estaduais na segunda segunda-feira de dezembro para formalizar seus votos.

Após essa votação, o próximo passo é a certificação pelo Congresso dos EUA, que ocorre em uma sessão conjunta no início de janeiro. Nesse encontro, os votos dos eleitores são contados e o vencedor é oficialmente declarado pelo Congresso. A posse do novo presidente acontece no dia 20 de janeiro, iniciando seu mandato de quatro anos.

Nos Estados Unidos, a escolha do presidente não ocorre de maneira direta pelo voto popular. Em vez disso, os candidatos buscam assegurar a maioria dos 538 votos disponíveis no Colégio Eleitoral distribuídos por estado, sendo necessário obter 270 votos para conquistar a vitória.

Apenas os estados de Maine e Nebraska adotam um sistema distinto, onde alguns delegados votam de acordo com os resultados distritais, enquanto outros representam o estado como um todo.

Por que essa estrutura?

É possível que um candidato triunfe no Colégio Eleitoral mesmo recebendo um número menor de votos populares. Cada estado possui um número de delegados proporcional à sua população, o que faz com que certos estados tenham maior influência no resultado final.