Só democrata ou republicano? EUA já tiveram presidente de outro partido

Em 1968, um terceiro partido abalou as estruturas do país. O segregacionista George Wallace, do Partido Independente Americano, que era da extrema-direita, ganhou em cinco estados. Naquelas eleições, o republicano Richard Nixon assumiu a presidência.

Em 1992, um candidato que não era dos partidos hegemônicos também deu as caras. O candidato Ross Perot, que tinha uma candidatura independente, recebeu 18,9% dos votos — uma quantidade bastante significativa para o país. Naquele ano, Bill Clinton foi eleito com 43% dos votos. George Bush pai ficou em segundo lugar, com 37,4%.

Muito mais que dois partidos

Estados Unidos têm mais partidos políticos que o Brasil. Pois é, apesar de democratas e republicanos dominarem as eleições, o país tem cerca de 70 partidos —no Brasil há 29 partidos registrados no TSE.

Os partidos são os mais diversos. Tem um que se chama O Aluguel Está Muito Caro, outro Partido da Liberdade Cristã e até Partido Transumanista. Existe inclusive um "Partido Nazista Americano", mas eles nunca indicaram candidatos.

Diversos partidos pregam o socialismo. Na nação mais capitalista do mundo, há partidos como Igualdade Socialista, Ação Socialista e Alternativa Socialista. Este último já indicou candidato e venceu em uma eleição: conseguiram colocar no poder uma vereadora em Seattle, em 2019.