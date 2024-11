Furacão Rafael provoca desligamento total do sistema elétrico de Cuba

De acordo com o jornal oficial Granma, as "operações aéreas" foram suspensas na região oeste do país, uma medida que inclui os aeroportos de Havana e o famoso balneário de Varadero, na província vizinha de Matanzas. Além disso, as aulas foram interrompidas em várias províncias. Em Havana e outras localidades do oeste de Cuba, o serviço de transporte público também foi suspenso.

Cuba tenta se recuperar dos danos causados pelo furacão Oscar no final de outubro. As fortes tempestades causadas pelo fenômeno mataram oito pessoas e causaram um apagão de quatro dias na ilha, após uma falha na maior termelétrica do país.*Com informações da AFP