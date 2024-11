Filhos, Musk e aliados: quem são os cotados para integrar governo Trump

Donald já tinha dito em uma entrevista em 2023 que não queria mais que a família ocupasse cargos públicos caso fosse eleito novamente porque é "muito sofrido". Em seu primeiro mandato Ivanka Trump, filha do republicano, e seu marido Jared Kushner, foram conselheiros do governo.

Barron e Donald Trump Jr.

Barron e Donald Trump Jr., filhos do presidente eleito Donald Trump Imagem: Montagem de fotos: Marco bello/Reuters e Samuel Corum/Getty images



Ao contrário do que Trump disse, ninguém espera que sua família fique longe do salão oval. Donald Trump Jr. é o primeiro filho do presidente eleito e muito ativo politicamente. É conselheiro do Movimento MAGA (Make America Great Again) e foi bem participativo na escolha do vice do pai, J.D. Vance. O caçula da família, Barron, tem 18 anos e sua função no governo do pai deve ser manter todos por dentro do que está acontecendo com a geração Z.

Mike Pompeo