Peixe-remo que 'prevê desastres' é encontrado em praia da Califórnia

Lenda se popularizou depois de terremoto e tsunami em Fukushima, em 2011. Alguns peixes-remo foram vistos na região japonesa antes de os fenômenos ocorrerem. Logo, muitos japoneses começaram a acreditar que o aparecimento da espécie antecipa catástrofes avassaladoras.

Recente descoberta na Califórnia acontece após grupo de mergulhadores encontrarem espécie morta flutuando perto da costa de San Diego em agosto. As ocorrências deste ano são consideradas incomuns, já que a espécie marítima foi registrada apenas 20 vezes no estado californiano desde 1901, conforme divulgado em nota pelo Instituto Scripps.

Mudanças no oceano e fenômenos climáticos podem estar por trás das aparições. Os recentes aparecimentos de peixes-remo na costa californiana podem ter a ver com "mudanças nas condições oceânicas", informou Ben Frable, especialista em peixes da instituição americana de pesquisa em oceanografia Instituto Scripps, em nota divulgada na semana passada.

Muitos pesquisadores estão investigando o motivo pelo qual os peixes de águas profundas encalham nas praias. Isso pode estar ligado a mudanças no clima como o El Niño e La Niña, mas nem sempre é esse o caso. Houve um El Niño fraco no início deste ano na região (...), e uma recente maré vermelha e ventos vindos de Santa Ana na semana passada, mas muitas variáveis podem levar a estes encalhes [dos peixes].

Ben Frable, pesquisador do Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia, em nota

Pesquisadores coletaram amostras e congelaram espécie encontrada na semana passada para estudos. Os cientistas do Instituto Scripps também analisaram o peixe-remo encalhado em agosto. Uma autópsia permitiu a análise dos órgãos do animal e a criação do "primeiro genoma de alta qualidade e nível cromossômico" dessa espécie, segundo divulgado pela instituição.

O que se sabe sobre a espécie

Peixe-remo também está ligado a lendas antigas. Em algumas ocasiões, o animal foi encontrado em praias após tempestades ou próximo da superfície quando está ferido ou morrendo. As ocorrências podem ter contribuído para as histórias lendárias sobre a espécie avistada antigamente nessas ocasiões por marinheiros e visitantes das praias.